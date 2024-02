La comunità di Robecchetto con Induno si prepara a celebrare la Festa della Donna. Il 9 marzo, appuntamento con 'Donna Altalena – Un dono per ogni donna'.

La comunità di Robecchetto con Induno si prepara a celebrare la Festa della Donna. La scuola di ballo danza e fitness “Dream to Dance” e la Fondazione Nadia Toffa, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga, hanno organizzato un evento pubblico a scopo benefico che si terrà sabato 9 marzo dalle 16.30, presso la palestra della scuola secondaria di primo grado, in piazza Donatori e Volontari del Sangue. "Si tratta di “Donna Altalena” – Un dono per ogni donna, una manifestazione pomeridiana interamente dedicata alle donne e che prevede balli di gruppo, esibizione di danza del ventre e musica dal vivo – afferma l’assessore comunale alle Pari Opportunità, Marta Langè – È una valida occasione per festeggiare le donne, trascorrere del tempo in compagnia ma anche per sostenere la Fondazione e conoscere di persona i genitori di Nadia Toffa, la giovane e apprezzata giornalista d’inchiesta e conduttrice televisiva del programma Le Iene, scomparsa all’età di 40 anni nel 2019 dopo una lunga battaglia contro il cancro". Il sindaco Giorgio Braga aggiunge: "La Fondazione è nata per volontà della famiglia. Opera per dare un aiuto concreto ai soggetti che operano tutti i giorni per migliorare la salute e la vita delle persone più deboli e indifese, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità di cui la figlia è stata simbolo e per i quali si è sempre battuta in vita. Nadia è stata un esempio per tutti, ha lottato fino all’ultimo istante e non ha mai permesso alla malattia di cancellare il suo splendido sorriso". L’evento del 9 marzo è aperto a tutti e prevede l’ingresso con offerta libera per sostenere una buona causa. Al termine ai partecipanti sarà anche offerto un aperitivo.

