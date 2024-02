Flaminio Bertoni: protagonista del design automobilistico

I gruppi FAI Giovani Varese e Seprio, con la collaborazione della dottoressa Castelli, già curatrice del Museo Bertoni, organizzano una conferenza che vuole mostrare il percorso culturale artistico e tecnico di un protagonista assoluto del design automobilistico, Flaminio Bertoni (1903-1964).

Appuntamento, allora, il 9 marzo a Volandia. Evento a contributo libero a partire da: iscritti FAI 8 euro, non iscritti 12 euro, under 25 gratuito. L'iniziativa è su prenotazione (link https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/.../flaminio.../ per saperne di più). Possibilità di iscriversi al FAI in loco. Per i ragazzi fino a 35 anni iscrizione o rinnovo in loco alla quota agevolata di 15 euro. Per informazioni: varese [at] faigiovani [dot] fondoambiente [dot] it.

