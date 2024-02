'Insieme per Busto': D'Elia candidata sindaca

Volto noto e d'esperienza. Già assessore, infatti, nella giunta dell'allora sindaco Angelo Pirazzini e oggi consigliere comunale sui banchi dell'opposizione, Patrizia D'Elia è la candidata sindaca della lista civica 'Insieme per Busto' alle prossime elezioni amministrative a Busto Garolfo.

Volto noto e d'esperienza. Già assessore, infatti, nella giunta dell'allora sindaco Angelo Pirazzini e oggi consigliere comunale sui banchi dell'opposizione, Patrizia D'Elia è la candidata sindaca della lista civica 'Insieme per Busto' alle prossime elezioni amministrative a Busto Garolfo. "Questo gruppo, guidato dalla determinazione appunto di Patrizia D'Elia e da Francesco Binaghi, ex presidente del consiglio comunale - scrivono - si distingue per il suo progetto politico unico. La candidatura riflette la nostra ferma convinzione nell'importanza delle idee e dei valori civici al di sopra degli interessi di partito. Vogliamo costruire un futuro migliore per Busto e Olcella e lo faremo attraverso un'impegno autentico e una leadership centrata sulle esigenze della nostra comunità".

