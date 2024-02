Musica d'autore americana a Somma

La musica d’autore americana fa tappa a Somma Lombardo grazie all’organizzazione di Andrea Parodi e Buscadero che, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, propongono un concerto evento che celebra i vent’anni di Session Americana.

La musica d’autore americana fa tappa a Somma Lombardo grazie all’organizzazione di Andrea Parodi e Buscadero che, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, propongono un concerto evento che celebra i vent’anni di Session Americana, una band folk rock che la celebre rivista Rolling Stone ha definito “una rock band in una tazza di tè o un gruppo folk in una bottiglia di whiskey”. Un concerto che diventa una vera e propria esperienza surreale e quasi mistica dove protagonisti sono voce e strumenti come nella migliore bluegrass ma con continue inaspettate deviazioni rock, blues e psichedeliche. Il pubblico non può fare a meno di rimanere incantato dalla magia che la band riesce a ricreare sul palco proponendo un live unico e di straordinaria potenza. Un invito per il pubblico a prendere parte ad un concerto che somiglia più, come amano sostenere i componenti della band, ad “un lungo pranzo con vecchi amici, dove non manca mai il buon vino!”. La storia di Session Americana comincia vent’anni fa, a Boston, una sera d’ottobre del 2003, nel backstage di un locale, il Toad, con una jam di musicisti intorno al tavolo. Con oltre vent’anni di storia alle spalle, il gruppo disordinato di amici ha seguito un percorso di evoluzione naturale e inevitabile che li ha portati a registrare ben dieci album, a suonare in club e festival sia negli Stati Uniti, sia in Europa, e oggi in un tour mondiale. Una band aperta, che ha sviluppato profondi legami di collaborazione con un'ampia comunità di musicisti, e sempre in cerca di nuovi stimoli e collaborazioni, come quelle del passato per i tour in Italia con Laura Cortese, Jefferson Hamer e Ali McGuick. Quest’anno la special guest sarà Eleanor Buckland, già vocalist e chitarrista delle Lula Wiles, e grande autrice di canzoni.

Questi 20 anni di grande musica sono raccolti nell’antologia “The Rattle and The Cattler” che sarà edita in occasione del tour.

