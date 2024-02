Avis: concerto in Basilica

Lo ‘Stabat’ presso la Canonica di Bernate non sarà l’unica occasione di sentire l’opera di Pergolesi. Nell’anno del 65° anniversario della fondazione della sezione, AVIS Cuggiono organizza per il 16 marzo alle 21 un concerto in Basilica.

Lo ‘Stabat’ presso la Canonica di Bernate non sarà l’unica occasione di sentire l’opera di Pergolesi. Nell’anno del 65° anniversario della fondazione della sezione, AVIS Cuggiono organizza per il 16 marzo alle 21 un concerto in Basilica: gli artisti dell’ensemble ‘Les arches du roi’ con i solisti Caminada e Oldani suoneranno anch’essi l’opera del compositore barocco, tipicamente quaresimale. Lo spettacolo sarà aperto a tutti, anche ai non soci AVIS.

