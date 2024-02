Un nuovo totem 'Openstage'

Anche alla stazione di Cormano - Cusano Milanino arriva un totem Openstage. La colonnina, che permette a musicisti e artisti di esibirsi dal vivo, è la quarta dopo quelle già installate a Milano Bovisa, Como Lago e Milano Domodossola.

Anche alla stazione di Cormano - Cusano Milanino arriva un totem Openstage. La colonnina, che permette a musicisti e artisti di esibirsi dal vivo, è la quarta dopo quelle già installate a Milano Bovisa, Como Lago e Milano Domodossola. Il dispositivo è stato inaugurato questa mattina dall'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, insieme al presidente di FerrovieNord, Fulvio Caradonna.



Per l'occasione, alla stazione Cormano - Cusano Milanino si sono esibiti il duo indie Pink n'Bow e la rock band Missmatch. L'iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, proseguirà la prossima settimana con l'inaugurazione del quinto totem nella stazione di Varese. A Milano Bovisa, il dispositivo Openstage posizionato due mesi fa è già stato prenotato da circa 40 artisti, quello di Como Lago ha già registrato 35 prenotazioni in poco più di un mese e alla stazione Milano Domodossola nel giro di una settimana le prenotazioni sono già 16.



"Aggregazione, condivisione e buona musica. Le stazioni - ha commentato l'assessore regionale Franco Lucente - diventano luoghi da vivere a 360 gradi grazie ad un progetto che ho voluto fortemente e ci sta regalando grandi soddisfazioni. Sono davvero tanti i musicisti che si stanno prenotando sull'app di Openstage e sono convinto che avremo ottimi riscontri anche a Cormano - Cusano Milanino. Si tratta di uno sforzo congiunto tra Regione Lombardia e FerrovieNord per creare momenti di socialità e convivialità.



"Proseguiremo in questo percorso - ha concluso - anche alla stazione di Varese e spero si possa estendere in altre realtà lombarde del trasporto pubblico locale".



I totem Openstage, alimentati da una connessione elettrica, incorporano un impianto audio per gli eventi dal vivo e sono prenotabili in modo gratuito attraverso l'app dedicata. Effettuata la prenotazione, il totem si sblocca automaticamente avvicinando il proprio smartphone e consente agli artisti di collegare i propri strumenti e il microfono. L'uso della colonnina avviene previa accettazione di un regolamento che stabilisce i giorni e gli orari di funzionamento, i volumi massimi di emissione e tutti gli opportuni limiti da rispettare. Attraverso l'app Openstage le persone possono conoscere i nomi degli artisti che si esibiscono al totem.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!