'Andiamo a lezione... insieme'

Siete curiosi di capire come si svolge la lezione di musica dei vostri figli/familiari? Vi piacerebbe partecipare alla loro crescita musicale, condividendo il loro percorso con il docente? Vorreste capire come supportarli al meglio nello studio a casa? Con 'Musikademia', partecipate alla prima settimana di lezioni aperte ai familiari. LDa lunedì 15 a sabato 20 aprile, secondo i consueti orari di lezione. I familiari degli allievi potranno ascoltare, osservare, scoprire e capire come si svolge una lezione tipo, apprezzare la dedizione alla musica del proprio familiare (eh già, non vale solo per i figli) e del loro insegnante... e interagire con loro

