Marshall Jefferson con la sua House Music a Saronno

È con un ospite di fama mondiale che lo staff Paragon Dance Night, organizzazione di eventi musicali, inaugura il proprio ritorno sulla scena nel mondo della musica House/elettronica. Venerdì 15 marzo dalle 23 alle 5 del mattino, con un evento che rispecchia il trentennale dell’organizzazione, lo staff Paragon proporrà alla propria clientela una line-up di tutto rispetto che culminerà con l’attesissimo dj set del noto artista americano, Marshall Jefferson, appunto. Sarà il prive’ “Suite Room” della discoteca “Touché Club”, locale storico di Saronno, ad ospitare questo attesissimo evento che riprende il nome da una delle One Night più prestigiose negli anni Novanta, il Paragon appunto. A distanza di due anni dalla perdita del suo fondatore Roberto Pezzetti aka dj Jackmaster Pez, lo staff Paragon ha fortemente desiderato per questa data un dj straniero di grande spessore musicale e culturale, uno dei pionieri e precursori della House music. Nato a Chicago, Marshall Jefferson è stato una figura centrale nello sviluppo della scena House e ha prodotto inni fondamentali nel genere, tra cui "Move Your Body", "7 Ways To Jack" e "Open Our Eyes". Ha lavorato con i migliori artisti del settore, da Frankie Knuckles a Roy Davis Jr. Steve 'Silk' Hurley, Felix Da Housecat e Lil Louis. Marshall Jefferson ha avuto un ruolo guida nella crescita dei movimenti Acid e Deep House e ancora oggi continua ad evolvere questi generi nella collettività, continuando a diffondere il suo amore per la musica in tutto il mondo. Ad affiancare l’ospite in un crescendo di atmosfere House Bruno Bolla, dj milanese che inizia la sua storia nei primi anni '80, riconosciuto dal settore come uno degli artisti italiani più raffinati ed eclettici; insieme a lui Flavia D. Ross, figura iconica del Paragon, oggi dj affermato e Filippo Marchesini, dj torinese e resident del Touche’ Club. Gli ingressi alla serata-evento saranno contingentati per cui si consiglia l’acquisto della prevendita sulla piattaforma “XCED” cliccando il seguente link https://xceed.me/.../events/all/all-events/channel--paragon. “Siamo orgogliosi di tornare con questa grande serata che coinvolgerà veterani e non. Marshall Jefferson è un ospite di grande prestigio e per noi è un onore ospitarlo e deliziarci con la sua musica” dicono Renzo Falena e Lisa Artwork Coordinatori della serata.

