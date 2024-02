Ecco il 'Bando Grandi Eventi', promosso dall'assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia.

"I grandi Eventi, manifestazioni importanti a livello nazionale o internazionale, capaci di attrarre turisti per una motivazione precisa, che sia sportiva, culturale, commerciale, fieristica o enogastronomica - spiega l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali - costituiscono una delle direttrici strategiche del turismo in Lombardia".

"Eventi di grande rilievo anche mediatico - prosegue l'assessore - possono quindi rappresentare un driver eccezionale per potenziare l'attrattività turistica del territorio lombardo. Ma sono anche un'opportunità per moltiplicare la visibilità di certi luoghi anche in periodi di bassa stagione, con l'obiettivo di destagionalizzare il turismo e contrastare il fenomeno dell'overbooking, spalmando il flusso di visitatori lungo tutto l'arco dell'anno".

Obiettivo del bando di Regione Lombardia è potenziare l'attrattività turistica, anche attraverso il supporto all'organizzazione di grandi eventi che facciano conoscere in Italia, in Europa e nel mondo il territorio lombardo. La misura intende quindi sostenere i grandi eventi con alto potenziale attrattivo-turistico con particolare riferimento all'ambito della comunicazione e promozione.

La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 1,6 milioni di euro, così divisi: 400.000 euro sul bilancio 2024; 600.000 sul 2025 e i restanti 600.000 euro sul 2026. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili e non può in ogni caso superare 40.000 euro per ciascun evento.

Al bando possono partecipare soggetti pubblici e privati operanti sull'intero territorio regionale, che alla data di presentazione della domanda siano regolarmente costituiti. Sono escluse le persone fisiche. Ciascun soggetto può ottenere il contributo per un unico evento per ognuna delle annualità 2024, 2025, 2026.

I soggetti pubblici e privati proponenti devono: essere titolari di diritti esclusivi sulla organizzazione del grande evento; disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento del grande evento; organizzare il grande evento nel rispetto dei principi di parità di genere, accessibilità e inclusività, sostenibilità ecologica, tutela dei lavoratori e del pubblico, anche in adempimento della normativa sulla protezione dei dati personali ed essere in possesso di riconosciuta expertise almeno nazionale del soggetto proponente.

Sono ammissibili al contributo queste voci di spesa: costi per personalizzazione grafica di spazi fisici o virtuali/multimediali. Per questo aspetto è previsto un coordinamento per l'identità visiva del brand e del logo istituzionale, secondo le linee guida dell'immagine coordinata di Regione Lombardia. Beneficeranno dei contributi anche i servizi fotografici e le riprese audio/video funzionali all'evento e/o ad una sua futura pubblicizzazione; attività di comunicazione multicanale (come contenuti per sito web e social network, piano editoriale, social media, comunicati stampa, materiali stampati, materiali allestitivi, etc.); acquisto spazi pubblicitari (compresi corner, desk dedicati, etc.), campagne di sponsorizzazione su social network.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it entro il 90° giorno prima della data di inizio dell'evento e nello specifico: per l'anno 2024: dalle 10 del 26 febbraio alle 12 del 4 settembre per eventi dal 26 maggio al 3 dicembre.

Per il 2025: dalle 10 del 5 settembre alle 12 del 4 settembre per eventi dal 4 dicembre 2024 al 3 dicembre 2025.

Per l'anno 2026: dalle 10 del 5 settembre 2025 alle ore 12 del 4 settembre 2026 per eventi dal 4 dicembre 2025 al 3 dicembre 2026.

