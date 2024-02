Arconate: Calloni pronto al bis

Cambiamo Arconate prosegue con Sergio Calloni. L’attuale primo cittadino di Arconate ha annunciato la ricandidatura a sindaco, per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024.

Cambiamo Arconate prosegue con Sergio Calloni. L’attuale primo cittadino di Arconate ha annunciato la ricandidatura a sindaco, per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, nel corso dell’assemblea pubblica che si è svolta martedì 20 febbraio nell’auditorium comunale di via Montello.

Di fronte a 150 persone, il primo cittadino – visibilmente emozionato – ha sciolto la riserva e annunciato di voler correre per il secondo mandato, spiegando le ragioni che lo hanno portato a decidere di tentare il bis al governo del paese: “Continuiamo a disegnare insieme l’Arconate del domani – ha detto Calloni in assemblea – proseguiamo sulla strada che abbiamo iniziato 5 anni fa, grazie al quale la nostra bella cittadina ha intrapreso un percorso di sviluppo e di crescita. Con rinnovato entusiasmo mi metto a disposizione del mio gruppo e dell’intera comunità, perché credo fermamente nel progetto di Cambiamo Arconate, perché sono orgoglioso dei risultati raggiunti dalla nostra Amministrazione e perché c’è ancora molta strada da fare; una strada che possiamo percorrere insieme per altri 5 anni”.

Molti sono gli obiettivi raggiunti e i progetti divenuti realtà grazie all’impegno della giunta Calloni, nonostante l’Amministrazione abbia dovuto affrontare una pandemia globale, l’emergenza Ucraina e il vertiginoso aumento dei costi dell’energia. Diverse le opere pubbliche realizzate, che il Comune ha finanziato pur diminuendo il debito pubblico e tenendo i conti sotto controllo: l’auditorium comunale, la riqualificazione di Villa Maggiolini e del campo sportivo, la nuova pista ciclopedonale di via Zerbi, l’ormai imminente apertura della farmacia comunale, i varchi stradali, gli investimenti per le Scuole, l’attenzione e la cura al Sociale, ma anche la valorizzazione delle associazioni e del terzo settore, lo sviluppo del Commercio e della Cultura, l’organizzazione dei grandi eventi e delle manifestazioni.

E ora, avanti con Sergio! “Se i cittadini ci daranno ancora fiducia – ha dichiarato il Sindaco – sono pronto a proseguire questa esperienza impegnativa e al tempo stesso entusiasmante, nel solco di quei pilastri fondanti che hanno ispirato la nostra Amministrazione: onestà, trasparenza, competenza e concretezza. Sono determinato ad andare avanti senza risparmiarmi, così come ho fatto negli ultimi anni con energia e passione. Ritengo – ha detto Calloni in assemblea – di essere stato il sindaco di tutti e di aver sempre lavorato per unire il paese, cercando di superare un clima di contrapposizione velenosa e di astio. Molto spesso è capitato di dover scontentare i sostenitori e accontentare gli antagonisti, a riprova – ha sottolineato il Sindaco – che per me e per la mia squadra tutti i cittadini sono uguali e che siamo mossi solo ed esclusivamente di fare ciò che è meglio per il paese”.

“E in effetti – commenta il gruppo di Cambiamo Arconate – Sergio è stato il perfetto successore di Andrea Colombo, sindaco di Arconate dal 2014 al 2019 che ha inaugurato la stagione del cambiamento. Sergio non ha diviso i cittadini in amici e nemici, in persone di serie A o di serie B, non ha mai agito per interesse personale e ha sempre anteposto il bene della comunità a tutto il resto. Un sindaco perbene, onesto e competente, che ha acquisito in questi 5 anni esperienza, competenza e solidità. Tutto ciò fa di lui la persona giusta per proseguire la nostra esperienza – conclude il gruppo di maggioranza – e siamo contenti che il Sindaco abbia accettato di ricandidarsi per il secondo mandato”.

A fianco di Calloni, durante la serata, c’erano tutti gli amministratori che lo hanno sostenuto dal 2019 fino ad oggi: il vicesindaco Gaia Gorla, gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza.

“Ora siamo già al lavoro – fa sapere la lista di maggioranza di Cambiamo Arconate – per comporre il programma e la lista dei candidati, che presenteremo nei prossimi mesi. Svolgeremo una campagna elettorale improntata sui contenuti e sulle idee, che eviti i veleni e gli attacchi personali, e ci auguriamo che i nostri avversari facciano lo stesso. Saremo spesso tra la gente, per raccogliere idee, critiche e impressioni. Il primo appuntamento sarà con un gazebo al mercato sabato 2 marzo, in piazza Libertà, dove i cittadini potranno incontrare il Sindaco e confrontarsi sulle esigenze del paese”.

