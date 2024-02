"Attenti alle truffe"

Hanno le forme più svariate e fantasione e mirano sempre a uno scopo preciso: raggirare un malcapitato sottraendogli oggetti di valore economico o affettivo importante. Dopo alcune segnalazioni di tentate truffe, il Comune di Villa Cortese ha deciso di mettere di nuovo in guardia i suoi concittadini per evitare che incappino nella rete dei malintenzionati.

Hanno le forme più svariate e fantasione e mirano sempre a uno scopo preciso: raggirare un malcapitato sottraendogli oggetti di valore economico o affettivo importante. Dopo alcune segnalazioni di tentate truffe, il Comune di Villa Cortese ha deciso di mettere di nuovo in guardia i suoi concittadini per evitare che incappino nella rete dei malintenzionati. Che si presentano con favella sciolta e rassicurante e vestiti di tutto punto ma celano intenzioni truffaldine. Dalla truffa dei falsi funzionari di gas e acqua a quella dello specchietto, dai falsi messaggi mandati da posta e banca a quelli di sedicenti familiari sullo smarrimento del proprio cellulare la casistica è molto ampia. L'appello rivolto dal comune è sempre di segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità, dalla Polizia ai Carabinieri sino alla Polizia locale e di adottare alcuni accorgimenti come non aprire alle persone sconosciute. Sul proprio portale il Comune ha inserito un vademecum a cui i villacortesini potranno attingere per individuare le misure opportune da adottare in situazioni di tal fatta.

