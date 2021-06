Tentativi di truffe

Li stanno segnalando alcuni cittadini di Villa Cortese. I malviventi si presentano in svariati modi, pur di riuscire a mettere a segno il colpo.

Vi è chi ha ricevuto la notizia di un aumento in bolletta, chi quella della scadenza del suo contratto e chi, invece, si è visto suonare il campanello di casa dicendo che si trattava di un'attività di controllo. A volte si spacciano per funzionari del Comune, altre per operatori Enel, ma la sostanza non cambia. A Villa Cortese i cittadini stanno facendo tra loro il tam tam via social spiegando di essere stati oggetto di tentativi di truffa di varia natura. Via telefono o de visu che sia, il fenomeno è di quelli da cui stare in guardia e le Forze dell'ordine continuano a ripeterlo come un mantra: non aprire le porte, non fidarsi, avvertire la Polizia Locale o i Carabinieri. Un cittadino ha voluto poi andare a fondo della questione e ha ritenuto opportuno chiamare direttamente l'Enel per sapere se chi si era spacciato per tale fosse effettivamente un loro funzionario: "Ho chiamato Enel - ha scritto - e non è stato incaricato nessun operatore a fare questo, qualsiasi cambiamento lo comunicano in bolletta, quindi facciamo attenzione". Perché essere privati di oggetti dal valore economico o anche, soprattutto, affettivo elevato a volte è davvero questione di un attimo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro