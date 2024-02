Tutti in festa, in occasione dell'avvicinarsi della conclusione del progetto "Crescere Insieme San Giorgio" con il quale l’Amministrazione comunale ha partecipato al bando di Regione Lombardia, denominato “Restiamo Insieme”.

Tutti in festa, in occasione dell'avvicinarsi della conclusione del progetto "Crescere Insieme San Giorgio" con il quale l’Amministrazione comunale ha partecipato al bando di Regione Lombardia, denominato “Restiamo Insieme” (DGR n. XII/364 del 29.05.2023). Il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale pari a 37.800 euro, al quale si somma il co-finanziamento dell’ente per 9.450 euro. L’iniziativa è nata e si è sviluppata grazie alla collaborazione e alla sinergia creatasi tra i seguenti enti/associazioni del territorio, coordinati dal Comune di San Giorgio su Legnano nel ruolo di ente capofila:

- Sezione di Atletica dell’ASD “Unione Sportiva Sangiorgese” con sede a San Giorgio su Legnano;

- Scuola dell’infanzia “Arcobaleno dei Bambini” con sede a San Giorgio su Legnano;

- Cooperativa Sociale “La Ruota” con sede a Parabiago;

- Oratorio “San Filippo Neri” con sede a San Giorgio su Legnano;

- Cooperativa Sociale “Albatros” con sede a Legnano;

- Cooperativa Sociale “Elaborando” con sede a Busto Arsizio;

- Asd “Sangiorgio 1998” con sede a San Giorgio su Legnano;

- Associazione “Hakuna Matata” con sede a Busto Garolfo;

- Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” di San Vittore Olona.

Appuntamento, allora, il 25 febbraio dalle 15 con attività e stand, presso l'oratorio San Filippo Neri.

