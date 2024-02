Gruppo CAP: ricerca di personale

Il Gruppo CAP informa che nel corso dell’anno 2024 è previsto un ulteriore incremento di risorse umane per supportare al meglio la qualità del nostro servizio e le nuove iniziative di sviluppo.

Il Gruppo CAP informa che nel corso dell’anno 2024 è previsto un ulteriore incremento di risorse umane per supportare al meglio la qualità del nostro servizio e le nuove iniziative di sviluppo. Le pubblicazioni degli avvisi di ricerca di personale per l’anno 2024 saranno consultabili nella sezione LAVORARE NEL GRUPPO – ENTRA NELLA SQUADRA del sito di www.gruppocap.it, sarà possibile presentare la propria candidatura per la procedura prescelta, allegando il proprio curriculum vitae.

