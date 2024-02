Gli angeli di strada per chi ha bisogno

La strada è dove svolgono la maggior parte dei loro servizi. Felpa o maglietta rossa, basco blu in testa e soprattutto un grande cuore. Di sera oppure durante il giorno, infatti, eccoli a fianco dei senzatetto, ma più in generale di chi ha più bisogno.

La strada è dove svolgono la maggior parte dei loro servizi. Felpa o maglietta rossa, basco blu in testa e soprattutto un grande cuore. Di sera oppure durante il giorno, infatti, eccoli a fianco dei senzatetto, ma più in generale di chi purtroppo si trova in situazioni di difficoltà e ha più bisogno, perché per i City Angels aiutare il prossimo è la priorità. "Non è solo un aiuto dal punto di vista materiale, bensì anche per quanto concerne la parte empatica ed emotiva, in quanto per le persone che vivono in strada sono importanti pure una parola di conforto e l'ascolto - raccontano alcuni volontari - Essere un City Angels, infatti, vuol dire avere a cuore chi, purtroppo e molto spesso, è emarginato e dimenticato dalla società. Ognuno, invece, deve essere e sentirsi parte della comunità ed è questo che cerchiamo di fare quotidianamente". Se c’è bisogno di dare una mano, alla fine, loro, gli angeli o volontari di strada, così come tutti ormai li conoscono, ci sono sempre. Donne e uomini, giovani e adulti, veri e propri punti di riferimento. "Certo, non sempre è semplice, perché la nostra attività comprende anche la sicurezza - proseguono - E come si può ben capire, capita che ci si trovi di fronte a situazioni di pericolo. Ma tutto ciò, non ci ferma dal dare sostegno ai più bisognosi". L’attenzione e l’impegno, insomma come si dice, a 360 gradi, per portare coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, bevande, ma anche per cercare di far sentire meno solo chi, ogni volta, hanno davanti. "Persone e storie differenti tra loro, tutte però che chiedono la stessa cosa, ovvero di non essere abbandonate - concludono - E così ecco la nostra presenza può diventare significativa e fondamentale".

CITY ANGELS: VOLONTARI DI STRADA



