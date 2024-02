"Il centenario di Legnano città è un crocevia fondamentale nella storia della nostra comunità; un’occasione per celebrare e riflettere sulla nostra identità".

"Il centenario di Legnano città è un crocevia fondamentale nella storia della nostra comunità; un’occasione per celebrare e riflettere sulla nostra identità e su quello che è lo spirito più autentico della legnanesità, ossia la capacità di intraprendere creando possibilità di crescita e inclusione che, oggi come cento anni fa, rendono Legnano una realtà attrattiva, capace di “catturare” chi la vive e la frequenta. In questo anno, attraverso le tante e diverse iniziative che saranno organizzate e che puntano a coinvolgere tutta la città, ci soffermeremo sulla nostra storia, ma ci interrogheremo anche sul futuro, sulla Città che oggi stiamo costruendo e che vogliamo diventi. Uso il noi perché se è vero che l’impulso del Centenario deve partire dall’amministrazione comunale, questa celebrazione deve essere il più possibile partecipata dalla comunità legnanese, quindi accogliere contributi, idee e proposte da tutte le forze vive di Legnano, per restituire le tante anime che fanno la ricchezza della nostra Città. Un grazie sin d’ora a chi, sotto ogni forma, contribuirà alla riuscita di questa iniziativa".

Così il sindaco Lorenzo Radice sintetizza il senso delle celebrazioni del centenario di Legnano città; un’iniziativa che ha visto, sin dalle prime fasi, una risposta significativa da diverse realtà cittadine. Primi partner dell’Amministrazione comunale per il Centenario saranno la Fondazione comunitaria Ticino Olona, la Famiglia Legnanese e la Fondazione Palio. In particolare la Fondazione Ticino Olona curerà gli aspetti inerenti le sponsorizzazioni, che potranno essere di natura finanziaria o tecnica; la Famiglia Legnanese metterà a disposizione gratuitamente i suoi locali per eventi e fornirà con i propri soci supporto nel recupero di informazioni relative al periodo considerato; la Fondazione Palio si sta adoperando per la realizzazione di eventi culturali oltre che, naturalmente, a un’edizione del Palio particolare come quella dell’anniversario del centenario.

L’Amministrazione comunale, per valorizzare questa celebrazione, ha provveduto a nominare un Comitato d’onore composto da personalità istituzionali, personalità legnanesi o che nella loro attività abbiano avuto significativi legami con la nostra città. Il Comitato è così composto: Paolo Alli, Marta Cartabia, Carla Dotti, Attilio Fontana, Maria Pia Garavaglia, Franco Monaco, Riccardo Olgiati, Giuseppe Sala, Claudio Sgaraglia, Patrizia Toia e Francesco Paolo Tronca.

Il lavoro di preparazione del centenario ha avuto inizio nel 2023 e ha visto l’amministrazione comunale confrontarsi con il comitato operativo, un gruppo formato da delegati di associazioni cittadine ed esperti di storia e tradizioni locali così composto: Pierantonio Agostini, Daniele Berti, Gianfranco Bononi, Sergio Breda, Saverio Clementi, Roberto Clerici, Salvatore Forte, Carla Marinoni e Giorgio Vecchio. Il comitato sta attualmente vagliando le proposte per progetti ed eventi.

Un primo calendario delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale è, in ordine di svolgimento: mostra costumi del Palio al Parlamento europeo di Strasburgo (27-28 febbraio) con Fondazione Palio, serata immagini Legnano dal ‘900 ai nostri giorni a Palazzo Leone da Perego (23 marzo) con Daniele Berti, Adriano Garbo e Francesco Morello, mostra Helidon Xhixha a Palazzo Leone da Perego (6 aprile – fine maggio), conferenza “La nascita di Legnano Città” a Palazzo Leone da Perego (13 aprile) con Anpi Legnano, mostra fotografica “Arti, attrezzi e mestieri” in luogo da definire (29 aprile – 12 maggio) con Rotary Parco Alto Milanese, una giornata al museo, con visite guidate gratuite ai musei Sutermeister, Fratelli Cozzi, Associarma e delle scuole Carducci (una giornata a maggio e una a novembre), mostra dedicata a Padre Crespi, in luogo da definire (maggio) con Associazione Padre Carlo Crespi onlus

“Cento di questi giorni”, gala operistico con arie da Verdi e Puccini in piazza San Magno (18 giugno -data di recupero 19 giugno), viaggio a Ebolowa di una delegazione legnanese in occasione del 60° del gemellaggio fra le due città (30 luglio – 3 agosto) con l’associazione Itafrica, “Design principles”, mostra dedicata a Gianfranco Ferrè nella Sala degli Stemmi (settembre) con Fondazione Ferrè e Politecnico di Milano

Centenario parco ex Sanatorio Regina Elena (da marzo a ottobre conferenze, inaugurazione solarium e visite guidate nel parco) con il Comitato Parco ex Ila

Fabbriche aperte, visite guidate nelle realtà produttive del territorio (un fine settimana nella seconda metà di settembre) con le aziende del territorio, uno Stradivari per Legnano, concerto con due violini Stradivari per il Centenario da tenersi in una fabbrica nel fine settimana di “Fabbriche aperte” con Fondazione comunitaria Ticino Olona e il patrocinio di Fondazione Cariplo, incontro a tavola, viaggio nella tradizione culinaria locale (fra settembre e ottobre) con il coinvolgimento di Confcommercio e Slowfood, iniziativa che partirà tra poche settimane sul sito istituzionale del Comune, con una periodicità mensile, è “Pillole d’archivio”, appuntamento con notizie tratte da documenti inediti presenti nell’archivio comunale, messi a disposizione dall’ufficio Protocollo e commentati dalla professoressa Carla Marinoni. Da ricordare, inoltre, che la Famiglia Legnanese ha deciso di declinare i bandi dei due premi letterari che organizza, Giovanni da Legnano e Tirinnanzi, con una specifica sezione dedicata al Centenario.

Il programma si arricchirà nel corso dell’anno alla luce delle proposte di progetti ed eventi che stanno pervenendo e perverranno al Comune. La prima finestra temporale per proporre iniziative nel primo semestre si chiuderà giovedì 15 febbraio (al momento una quindicina le proposte pervenute), quella per le iniziative nella seconda parte dell’anno sabato 15 giugno. Sono cinque le aree tematiche intorno alle quali articolare le proposte: Legnano nella storia, Legnano Città fabbrica, Legnano Città fabbrica del futuro, Legnano Città aperta e accogliente, Legnano Comune dei Comuni uniti nella diversità.

Aperta resta anche la possibilità di supportare il Centenario con sponsorizzazioni. Al momento hanno manifestato interesse le seguenti realtà: Bcc Busto Garolfo e Buguggiate, Banca Reale Mutua, Casa Athena, Ceriani Auto, Concessionaria Rezzonico Auto srl, Confartigianato Alto Milanese, Confcommercio Alto Milanese, Confindustria Alto Milanese, Cozzi Auto, Edil Sae, Eligio Re Fraschini SpA, Enoteca Longo, Fioreria Faby, Giardino degli Angeli, Gioielleria Paternostro, Gruppo pediatrico Legnanese, Impresa Donelli srl, Nearchimica SpA, Pasticceria Asperti, Pomini Rolling Mills, Radio Delta International, Reale Mutua Agenzia Minesi, Scarpa & Colombo srl, Studio La Rocca, Tamini Trasformatori srl, TBG Studio, Tozzo Arredamenti.

