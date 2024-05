Stagione 2024 delle Nazionali: c'era anche Andrea Zorzi

"Sicuramente la Lombardia è una delle grandi regioni per numero di abitanti, ma anche per il numero di atleti e di squadre, soprattutto. A livello maschile, per esempio, quest'anno Milano e Monza hanno disputato un campionato straordinario e lo hanno fatto anche a livello femminile".

"Sicuramente la Lombardia è una delle grandi regioni per numero di abitanti, ma anche per il numero di atleti e di squadre, soprattutto. A livello maschile, per esempio, quest'anno Milano e Monza hanno disputato un campionato straordinario e lo hanno fatto anche a livello femminile". Così Andrea Zorzi che, dall'alto dei suoi due metri di altezza, ha svettato tra gli intervenuti alla presentazione della stagione 2024 delle Nazionali Azzurre di pallavolo al Belvedere 'Silvio Berlusconi' di Palazzo Lombardia. "La Lombardia - ha continuato - recita, come spesso accade, un ruolo importante anche nel volley". "Uno sport che sta incontrando un grande interesse sia sul piano mediatico, come sport da guardare - ha detto ancora - e anche come disciplina da praticare". "Io amo la pallavolo - ha chiosato - perché è uno sport di squadra molto aperto a uomini e a donne. Questa sorta di fluidità di genere mi pare una grande caratteristica: infatti la pallavolo maschile come quella femminile non sono considerate come due livelli diversi". "Questa modernità della pallavolo - ha concluso - è tema sul quale poter ragionare". All'incontro con la stampa erano presenti anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo sport, il presidente federale Giuseppe Manfredi, i Commissari Tecnici della Nazionali seniores Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi.

