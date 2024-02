Il noto pittore spagnolo è potagonista fino al 3 marzo di una mostra a Palazzo Reale dal titolo 'La ribellione della ragione'.

Fino al 3 marzo è aperta a Palazzo Reale Milano la mostra ‘Goya. La ribellione della ragione’, che ripercorre il percorso artistico del maestro spagnolo, in un lungo periodo storico saturo di avvenimenti che diedero inizio a una nuova era della Storia.

Sette sezioni tematiche raccontano come l’artista seppe trasformare la pittura in un linguaggio rivoluzionario, in grado di rompere con le regole e i sistemi plastici stabiliti e con l’imitazione dei modelli.

