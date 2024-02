Riqualificazione delle fiere

Riqualificazione, in via sperimentale, delle fiere cittadine. E per quest'anno, allora, ad essere direttamente interessata sarà quella di primaverile.

Riqualificazione, in via sperimentale, delle fiere cittadine. E per quest'anno, allora, ad essere direttamente interessata sarà quella di primaverile. Più nello specifico, verrà ampliata la varietà merceologica, prevedendo l’aggiunta del settore alimentare, con preferenza dei prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale; ancora, saranno ammessi a partecipare i produttori agricoli, mentre gli esercizi di vicinato in sede fissa avranno la facoltà di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale. Infine, l'iniziativa è in programma la prima domenica di aprile.

