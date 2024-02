Antonio Sansottera espone all'Alda Merini

Antonio Sansottera sarà fino al 9 marzo l’artista protagonista di “Esponiamoci – L’Arte all’Alda Merini”. È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Robecchetto.

Antonio Sansottera sarà fino al 9 marzo l’artista protagonista di “Esponiamoci – L’Arte all’Alda Merini”. È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno attraverso la biblioteca comunale di via Novara, con il supporto dell’associazione “Amici della Biblioteca”, per promuovere gli artisti del territorio esponendo le loro opere pittoriche o grafiche all’interno dei locali, in modo che possano essere ammirate dal pubblico durante gli orari di apertura.

Antonio Sansottera inizia il suo percorso artistico con la pittura ad olio negli Anni Ottanta come autodidatta, dipingendo prevalentemente paesaggi locali, dando preferenza ai boschi del Ticino. Dopo varie sperimentazioni nell’uso di materiali e tecniche, mostre collettive e personali come pittore, si avvicina alla tecnica ceramica RAKU, termine che significa letteralmente “Vivere la natura con armonia”. Essedo una procedura che richiede tempistiche lunghe, Sansottera alterna la creazione di oggetti, quali vasi, pannelli e sculture, ritornando alle sue origini pittoriche con varianti suggerite dai colori ottenuti tramite le cotture ceramiche. Da diversi anni fa parte del Gruppo Artistico Occhio di Cuggiono.

