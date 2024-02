A scuola... di galateo!

“Un laboratorio di galateo a scuola - spiega il sindaco Sabina Doniselli - come strumento prezioso di crescita per sapersi comportare con correttezza, educazione e stile, per sensibilizzare i giovani ad un atteggiamento di cortesia e gentilezza e per contribuire a creare un ambiente sociale più rispettoso”.

Educazione, rispetto, norme di comportamento adeguate. Sono tutti valori e indicazioni comportamentali che sembrano far parte di un’altra epoca. Forse lo sono, ma forse è ancora più importante insegnarlo ora ai giovani. A Boffalora sopra Ticino lo fanno, e bene, proprio tra i banchi di scuola. “Un laboratorio di galateo a scuola - spiega il sindaco Sabina Doniselli - come strumento prezioso di crescita per sapersi comportare con correttezza, educazione e stile, per sensibilizzare i giovani ad un atteggiamento di cortesia e gentilezza e per contribuire a creare un ambiente sociale più rispettoso”. Ascoltando la parola ‘galateo’ immediatamente si pensa ad un elenco noioso di norme comportamentali e rituali antiquati ma in realtà con questo laboratorio abbiamo voluto far scoprire ai ragazzi il fascino e il potere del galateo in modo divertente e curioso. Un laboratorio per insegnare le regole base della buona educazione ma anche come adattarle alle diverse situazioni e alle esigenze personali. Agli adolescenti sono stati dati suggerimenti pratici su come navigare nel mondo moderno con eleganza e rispetto, promuovendo il rispetto verso gli altri e verso se stessi, incoraggiandoli a essere consapevoli delle proprie azioni, definire meglio la propria personalità ed aumentare la propria armonia e autostima. Insegnamenti preziosi per sapersi comportare con correttezza, educazione e stile, per sensibilizzare i ragazzi ad un atteggiamento di cortesia e gentilezza e per contribuire a creare un ambiente sociale più rispettoso. Per gli studenti è stato un percorso di crescita dove i ragazzi, attraverso questo laboratorio di galateo durato 3 settimane, hanno ricevuto, grazie a Cristina, Silvia, Cinzia e Sabrina, indicazioni su come comportarsi bene in tutte le situazioni: il galateo a scuola, il galateo della tavola e il galateo delle feste, come e quando invitare, cosa regalare quando siamo ospiti, il dress-code, il galateo d'immagine, Make up, la prima impressione, il decoro non toglie personalità, il galateo social, la stretta di mano, le 5 parole da non dire, il perché delle buone maniere, grazie e per favore, gli elementi della buona conversazione, l’importanza dell’ascolto e tanto altro… “Ringrazio i professori della nostra scuola sempre aperti ad accogliere nuovi progetti, ringrazio gli studenti che hanno partecipato con curiosità e ringrazio di cuore le insegnanti che si sono adoperate”.

