Verso il nuovo Polo Scolastico

Nel mese di febbraio prenderanno il via i lavori per la costruzione del nuovo polo scolastico, che comprenderà una primaria e una secondaria, per 8500 mq e un contributo da Regione di oltre 9 milioni di euro.

Un importante passo verso il futuro dell'istruzione a Boffalora sopra Ticino: nel mese di febbraio prenderanno il via i lavori per la costruzione del nuovo polo scolastico, un progetto ambizioso che rappresenta un investimento fondamentale per la comunità locale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Sabina Doniselli, sottolineando l'importanza di questa iniziativa per le generazioni presenti e future.

Il nuovo complesso scolastico si estenderà su una superficie di 8.500 metri quadrati e includerà una scuola primaria e una secondaria, oltre a una serie di strutture moderne e funzionali, pensate per rispondere alle esigenze delle modalità didattiche più avanzate. Tra le caratteristiche principali, spiccano la costruzione di una nuova palestra, uno spazio mensa, una biblioteca didattica e laboratori dedicati a discipline come scienze, lingue, arte, musica e teatro.

Uno degli elementi distintivi del progetto è la sua attenzione alla sostenibilità ambientale. Il polo scolastico sarà infatti realizzato con un basso impatto energetico, grazie all’uso di tecnologie innovative e materiali eco-compatibili, contribuendo così al risparmio energetico e alla riduzione dell’impronta ecologica.

l nuovo polo scolastico è stato progettato per essere non solo un luogo di apprendimento, ma anche un punto di riferimento per la socialità e la cultura. Saranno realizzati spazi verdi, aree ludiche all'aperto e ambienti di relazione, pensati per promuovere l’inclusione e il benessere degli studenti. Inoltre, gli spazi saranno aperti anche ad attività extrascolastiche, creando un legame diretto tra la scuola e la comunità di Boffalora.

Un altro aspetto innovativo è l’interconnessione dell’intero complesso, che favorirà la flessibilità e la funzionalità degli ambienti, grazie anche alla dotazione di sistemi digitali avanzati e ad arredi progettati per adattarsi a diverse esigenze.

Il progetto del polo scolastico è stato reso possibile grazie a un importante contributo finanziario di quasi 9 milioni di euro da parte di Regione Lombardia, che ha creduto nell'importanza di creare una struttura moderna e sostenibile per la comunità di Boffalora sopra Ticino.

Il sindaco Sabina Doniselli ha espresso grande soddisfazione per l’inizio dei lavori, affermando: "Questo progetto rappresenta una svolta per il nostro territorio, un segnale concreto di quanto l’istruzione e il benessere delle nuove generazioni siano al centro delle nostre priorità. Il nuovo polo scolastico sarà un luogo sicuro, innovativo e accogliente, capace di rispondere alle esigenze del presente e del futuro."

La costruzione del nuovo polo scolastico non è solo un’opera infrastrutturale, ma un investimento sociale e culturale che punta a garantire alle future generazioni un’istruzione di qualità in un ambiente stimolante e all’avanguardia.

