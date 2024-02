Festa grande per i pompieri

La scorsa domenica, alla presenza di tutti i sindaci dei nostri paesi, si è svolta una giornata di festa per il comando dei ‘Vigili del Fuoco’ di Inveruno. Un’occasione per dire “grazie” e riconoscere, anche pubblicamente, il fondamentale servizio messo a disposizione.

Oltre centocinquanta anni di storia, oltre mille interventi annui, una sessantina di volontari sempre disponibili e al servizio del territorio. La scorsa domenica, alla presenza di tutti i sindaci dei nostri paesi, si è svolta una giornata di festa per il comando dei ‘Vigili del Fuoco’ di Inveruno. Un’occasione per dire “grazie” e riconoscere, anche pubblicamente, il fondamentale servizio messo a disposizione, giorno dopo giorno, per la sicurezza di tutti. La giornata è stata anche l’occasione per segnare il passaggio di consegne come capo dipartimento: Paolo Riccardi, infatti, ha recentemente lasciato a favore di un altro storico volontario, Luca Garoldi.

