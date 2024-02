Tutto pronto per il capodanno cinese!

Feste, balli, decorazioni, sapori,... A Milano è tutto pronto per la grande festa del capodanno cinese. Cade ufficialmenet sabato, ma la grande festa è in programma domenica all’Arco della Pace e non più in Chinatown come una volta.

Feste, balli, decorazioni, sapori,... A Milano è tutto pronto per la grande festa del capodanno cinese. Cade ufficialmenet sabato, ma la grande festa è in programma domenica all’Arco della Pace e non più in Chinatown come una volta. “Via Paolo Sarpi è troppo piccola per ospitare tutti i partecipanti, che nel 2023 sono stati 30 mila”. E quest’anno non manca una novità: un grande palco con maxischermi per ammirare meglio lo spettacolo. Si parte alle 14, mezz’ora dopo ci sono i saluti istituzionali con il sindaco Sala e il console cinese, seguiti dalla danza del leone “simbolo della primavera che si sveglia” e poi dalla danza del drago. Non mancano la sfilata di costumi antichi tradizionali, dimostrazioni di arti marziali, danze e canti tipici, performance varie per una lunga festa colorata per famiglie che prosegue fino alle 17.30. “È un regalo della comunità cinese a Milano — assicura Wu — il 90% del pubblico è composto da milanesi e turisti, i cinesi sono una minoranza. Si celebra, ormai, da 40 anni: è una delle feste pubbliche più importanti della città”.

