Infastidivano i passanti: fermati e identificati

Infastidivano i passanti in centro a Turbigo: fermati e identificati dalla Polizia locale. Nei loro confronti sanzione per ubriachezza molesta e richiesta del foglio di via.

Infastidivano i passanti in pieno centro paese: fermati e identificati dalla Polizia locale. L'episodio nelle scorse ore, quando appunto gli agenti di Turbigo sono stati chiamati per due persone che nei pressi di un locale, in stato di ubriachezza, disturbavano i cittadini e alcuni clienti. Così, il tempo di arrivare sul posto ed ecco che i soggetti sono stati bloccati (grazie anche all'ausilio dei Carabinieri) e, successivamente, accompagnati al comando di piazza Bonomi, per ulteriori accertamenti. Qui, però, invece di tranquillizzarsi, i due hanno continuato con i loro atteggiamenti, fino a che i poliziotti locali sono riusciti a calmarli. E, allora, svolte tutte le necessarie verifiche (i due avevano già precedenti per diversi reati), si è proceduto, innanzitutto con la sanzione per ubriachezza molesta e, in parallelo, è stata fatta richiesta al Questore per il foglio di via dal territorio turbighese.

