'Cambiamo Arconate' presenta il candidato

Elezioni comunali 2024: il gruppo di maggioranza ‘Cambiamo Arconate’ scalda i motori ed è pronto ad annunciare il suo candidato sindaco in un’assemblea pubblica.

Elezioni comunali 2024: il gruppo di maggioranza ‘Cambiamo Arconate’ scalda i motori ed è pronto ad annunciare il suo candidato sindaco in un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per martedì 20 febbraio alle ore 21.15 presso il nuovo auditorium comunale, realizzato dall’Amministrazione guidata dall’attuale primo cittadino, Sergio Calloni. ‘Cambiamo Arconate’ intende dunque proseguire – se i cittadini confermeranno ancora la loro fiducia nel progetto – la sua esperienza il governo del paese, sotto il segno della buona Amministrazione, del rinnovamento e della competenza. L’esperienza politica di ‘Cambiamo Arconate’, testimonianza del miglior civismo che valorizza le competenze, nasce nel 2014, quando Andrea Colombo vince a sorpresa le elezioni comunali battendo alle urne la sfidante Samanta Rellamonti, candidata de ‘L’Arconate Migliore’ ed espressione del centrodestra che per 13 anni ha governato il paese. Dopo 5 anni di buon governo, il sindaco Colombo si ritira dalla politica per scelta personale e passa il testimone all’attuale primo cittadino Sergio Calloni, che nel 2019 si afferma alle urne con oltre il 56% delle preferenze, superando lo sfidante Stefano Poretti. “10 anni di Amministrazione seria e brillante – commenta la lista ‘Cambiamo Arconate’ – durante i quali il paese ha cambiato volto. Molte le opere pubbliche e i progetti che sono diventati realtà, tra i quali la nuova biblioteca e il nuovo liceo, l’auditorium comunale, la Villa Maggiolini, l’ampliamento del parco del Villoresi, la riqualificazione del campo sportivo e della pista ciclabile di via Zerbi, gli enormi investimenti sulle scuole e sul sociale, l’ormai imminente apertura della farmacia comunale, oltre alla valorizzazione delle associazioni e del terzo settore e all’ordinaria amministrazione fatta di tante, piccole cose. Ora – prosegue ‘Cambiamo Arconate’ – se i cittadini ci daranno fiducia, siamo pronti a proseguire questa esperienza entusiasmante, nel solco di quei valori che ci animano da sempre: onestà, trasparenza, competenza e concretezza”.

