Farmacia: bandi per un direttore e un collaboratore

L’Azienda speciale ‘Quadrifoglio servizi’ ha pubblicato due avvisi pubblici per l’assunzione di un collaboratore farmacista e di un nuovo direttore per la farmacia comunale di Arconate in vista dell’ormai imminente apertura.

I bandi, aperti alle candidature sino alle ore 24:00 di mercoledì 7 febbraio, garantiscono un’assunzione a tempo indeterminato con contratto di 40 ore settimanali regolato secondo il dispositivo del C.C.N.L. ‘Assofarm’ per i dipendenti di aziende farmaceutiche speciali.

Tra i requisiti minimi per il ruolo di direttore, il diploma di laurea in Farmacia o lauree in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, l’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti e un’esperienza pregressa di almeno 24 mesi consecutivi nel ruolo di farmacista collaboratore.

Di seguito, invece, i principali requisiti per il ruolo di collaboratore farmaceutico: diploma di laurea in Farmacia o laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, iscrizione all’albo professionale dei farmacisti, esperienza pregressa di almeno 6 mesi consecutivi nel ruolo di farmacista collaboratore

“Con l’inserimento di queste due nuove risorse – commenta l’Amministrazione Comunale – la farmacia non solo porterà maggiori servizi agli arconatesi, ma potrà generare lavoro e occupazione, mettendo a disposizione di chi risiede nel territorio di un’importante opportunità professionale, che possa generare benefici a tutta la comunità”.

