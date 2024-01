"Franco, un'altra grave perdita per Bareggio"

Al suo nome si devono varie iniziative sociali di peso sotto il cielo di Bareggio. Una per tutte, la fondazione della locale sezione dell'Avis di cui fu presidente e vicepresidente. Il paese si è stretto attorno alla famiglia di Franco Lonati, scomparso all'età di 90 anni lasciando un'ampia scia di ricordi del suo impegno solidale e indefesso.

Al suo nome si devono varie iniziative sociali di peso sotto il cielo di Bareggio. Una per tutte, la fondazione della locale sezione dell'Avis di cui fu presidente e vicepresidente. Il paese si è stretto attorno alla famiglia di Franco Lonati, scomparso all'età di 90 anni lasciando un'ampia scia di ricordi del suo impegno solidale e indefesso. La sua figura è stata ricordata con commozione anche dal primo cittadino Linda Colombo: "Un'altra grave perdita per la nostra comunità - scrive - a 90 anni si è spento Franco Lonati, nel 1960 fu tra i fondatori della sezione Avis di Bareggio, della quale fu a lungo presidente, una preghiera per lui e un abbraccio ai suoi cari e agli avisini di Bareggio".

