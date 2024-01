L’associazione Lilliput Aps realizza un nuovo ciclo di quattro incontri formativi per la prevenzione del disagio adolescenziale dal titolo “Oltre la porta... un giovane”.

L’associazione Lilliput Aps realizza un nuovo ciclo di quattro incontri formativi per la prevenzione del disagio adolescenziale dal titolo “Oltre la porta... un giovane”, rivolti a genitori, famiglie, educatori, insegnanti e professionisti. Gli incontri si terranno in modalità online su piattaforma Zoom in quattro appuntamenti, fino al 15 maggio alle 21, ed ogni incontro avrà un tema che si affronterà con diversi relatori specializzati nel settore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!