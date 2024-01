Un percorso sensoriale nel luogo della lettura: “Attraversare l’immaginario”, in scena venerdì 2 febbraio a partire dalle 21, è una performance ideata e realizzata da Radice Timbrica Teatro.

Un percorso sensoriale nel luogo della lettura: “Attraversare l’immaginario”, in scena venerdì 2 febbraio a partire dalle 21, è una performance ideata e realizzata da Radice Timbrica Teatro che, attraverso sette installazioni nelle sale della biblioteca di via Cavour, vuole accendere l’immaginazione con suggestioni letterarie e stimolando i sensi. Gli spunti letterari scaturiranno dalle pagine di Irène Némirovsky, Leonora Carrington, Ágota Kristóf, Fleur Jaeggy, Lucy Maud Montgomery, Anna Maria Ortese, Alba de Céspedes. Le suggestioni evocate dalla loro scrittura saranno parte di un percorso sensoriale che invita i partecipanti a fare un’esperienza viva, non virtuale, fatta di percezioni, un momento di ascolto intenso e diverso dal solito, in cui udito, tatto, vista e olfatto restituiscono il corpo vivo dei racconti.

La performance vuole proporre un'esperienza letteraria e sensoriale da fruire in libertà, in cui ogni spettatore potrà scegliere autonomamente il suo punto di vista e prendersi il suo tempo per esplorare le stanze della biblioteca stessa e le suggestioni custodite in esse.

“Attraversare l’immaginario” non ha un inizio né una fine; si potrà entrare e uscire quando lo si desidera, compiere più volte il percorso e sostare dove si preferisce, assecondando il proprio tempo di ascolto, percezione, riflessione e scoperta.

L’iniziativa è realizzata grazie alle risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo attraverso il bando “Per il libro e la lettura”.

La performance ha inizio alle 21 e termina alle 22.30, in ciascuna stanza ciò che accade verrà ripetuto ciclicamente più volte. Ultimo ingresso alle 22.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!