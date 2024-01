Si va di corsa a Castano Primo. Domenica 4 febbraio, ecco infatti la “Castano Race 10K”, gara podistica certificata Fidal, con ritrovo allo stadio comunale A. Sacchi, in via Olimpiadi.

Si va di corsa a Castano Primo. Domenica 4 febbraio, ecco infatti la “Castano Race 10K”, gara podistica certificata Fidal, con ritrovo allo stadio comunale A. Sacchi, in via Olimpiadi. La manifestazione prevede alle 9.30 con la partenza della gara competitiva e non competitiva; alle 11.45 le giovanili e con disabilità; alle 11.30 le premiazioni. Previsto montepremi in denaro per i primi cinque assoluti e primi tre italiani e 80 premi per le categorie master.

