Comunicazione Alternativa Aumentativa: due appuntamenti in biblioteca

L’inclusione si realizza comunicando: nasce da questa consapevolezza il doppio appuntamento organizzato dalla biblioteca di Legnano l’1 e il 10 febbraio nella sede di via Cavour. I due appuntamenti sono dedicati a letture e attività ludiche in C.A.A. (Comunicazione Alternativa Aumentativa) e sono a cura di ‘Storie cucite’, casa editrice per l'infanzia, specializzata in editoria accessibile con la pubblicazione di ‘Inbook’ e libri illustrati in simboli di CAA.

La CAA è una modalità di comunicazione che facilita tutte le persone che hanno difficoltà a utilizzare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura: è definita alternativa perché utilizza modalità di comunicazione altre e diverse da quelle tradizionali ed è aumentativa perché non sostituisce, ma incrementa le possibilità comunicative naturali della persona. Attraverso i libri accessibili in C.A.A. si darà modo ai bambini di scoprire nuovi modi di comunicare: sarà letto loro un albo illustrato utilizzando il modeling (ossia chi legge accompagnerà la lettura indicando con il dito uno per uno i simboli, mantenendo con la voce il ritmo e la vivacità del racconto) e si giocherà insieme con un gioco adatto a stimolare la creatività.

L’iniziativa è realizzata grazie alle risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo attraverso il bando ‘Per il libro e la lettura’.

Gli appuntamenti sono: giovedì 1 febbraio alle 17 per i bambini della fascia di età 4/6 anni; sabato 10 febbraio alle 16.30 per la fascia d’età 7/12 anni.

La partecipazione è gratuita su prenotazione allo 0331 54 73 30 o alla email biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net

Da ricordare che la CAA rientra fra le azioni di progetto immateriali de “La scuola si fa città”. Sono previsti percorsi di formazione per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Nel progetto è prevista anche la realizzazione di cartellonistica utilizzando i simboli della CAA all’interno delle scuole e nelle aree verdi pubbliche.

