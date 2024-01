Via Giuseppe Zamberletti

L'accesso al Centro Polifunzionale di Emergenza (Cpe) di Vedano Olona (Varese) è dedicato a Giuseppe Zamberletti. Al 'papà' della Protezione civile italiana, quindi, l'omaggio della sua terra come stabilito nella mozione approvata, il 30 ottobre 2023, in consiglio provinciale.

Alla cerimonia di intitolazione hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso; il prefetto, Salvatore Pasquariello; il presidente della Provincia, Marco Magrini; i sindaci Cristiano Citterio (Vedano Olona), Irene Bellifemine (Malnate) e Davide Galimberti (Varese) e don Giorgio Spada, cappellano della Polizia di Stato di Varese e Como.

"Giuseppe Zamberletti - ha detto il presidente Fontana - è uno dei figli più illustri di Varese e il padre fondatore della Protezione civile italiana la cui operatività e capacità è famosissima, anche a livello internazionale. È molto bello che ci si ritrovi per dedicargli la via d'accesso al Polo della Sicurezza dando corpo a un segno tangibile che rimarrà nel tempo. Rendiamo omaggio un uomo delle istituzioni che ha inciso in modo innovativo, con passione e dedizione, a migliorare il nostro Paese".

Il Polo per la Sicurezza è un centro strategico per la provincia di Varese. E proprio durante l'inaugurazione del 2013, Zamberletti disse che "quando è nata la Protezione civile abbiamo subito intuito e individuato le Province quali istituzioni di riferimento. E con il senno di poi devo dire che fu una giusta intuizione".

Il Cpe è sede della Polizia provinciale e della Protezione civile della Provincia di Varese ed è stato anche un centro tamponi per l'epidemia del Covid-19.

"A distanza di anni - ha chiosato Fontana - dobbiamo prendere queste parole come spunto di riflessione su che ruolo vogliamo e dobbiamo dare alle Province come ente di governo territoriale. In quest'occasione voglio lanciare una 'sfida': troviamoci qui tra un anno, a interventi sul Cpe conclusi, e dedichiamo a Peppino Zamberletti tutto, non solo la strada".

"L'intitolazione della via di accesso al Cpe al nostro Giuseppe Zamberletti - ha concluso Fontana - ricorda quali siano gli esempi da seguire. Solo così, con lo spirito concreto del fare torneremo ad avvicinare le persone alla politica, e doneremo degli esempi alle future generazioni. Esempi positivi, che con il lavoro e sacrificio hanno reso grande il nostro Paese".

"Giuseppe Zamberletti - ha aggiunto Bertolaso – ha forgiato sul campo una squadra di altissimo livello. Lo salutai proprio mentre ci stava lasciando all'ospedale di Varese e cerco di ricordarlo in ogni mia giornata".

"Zamberletti - ha concluso l’assessore - ebbe la forza che oggi potremmo pensare come ordinaria, ma che per i tempi fu davvero invece straordinaria e innovativa, di creare la Protezione civile quasi dal nulla e di renderla un modello internazionale e non finirò mai, per questo, di ringraziarlo e ricordarlo per i tanti insegnamenti ricevuti".

