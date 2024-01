Enrico Bertolino a Magenta

L'appuntamento è mercoledì 14 febbraio alle 21 al CinemateatroNuovo. Su il sipario, infatti, per lo spettacolo "Instant theatre" con Enrico Bertolino.

L'appuntamento è mercoledì 14 febbraio alle 21 al CinemateatroNuovo. Su il sipario, infatti, per lo spettacolo "Instant theatre" con Enrico Bertolino, organizzato dal Comune di Magenta con il partner il Teatro dei Navigli. Considerando la concomitanza con la festa di San Valentino, può essere un'occasione per trascorrere una piacevole serata a teatro. Enrico Bertolino ha iniziato da tempo a cimentarsi in una formula teatrale innovativa che ha portato con successo nei teatri. Si tratta dell’instant theatre, spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Il teatro diventa così luogo di informazione satirica strettamente legata all’attualità. Lo spettacolo si articola in tre fasi: nella prima Enrico Bertolino, nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione, passa sotto la sua lente ironica i contenuti del dibattito, nella seconda a commento dei temi trattati, Bertolino intervista esponenti del mondo della politica o della società civile portatori di pareri contrapposti sul tema del dibattitto. Una terza e conclusiva fase è rappresentata dalla “Rassegna stampa”, un intramuscolo di satira pura con la rivisitazione delle prima pagine dei maggiori quotidiani italiani. I biglietti sono già in vendita sia presso Teatro dei Navigli che il CinemateatroNuovo (prezzo biglietto unico: 16 euro, 10 euro ridotto under 26).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!