In occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo, il Comune di Magnago e l’Assessorato alla Cultura presentano 'Tra memoria e ricordo, canti spezzati', reading per rendere omaggio, con letture, racconti e musica, a due delle grandi tragedie umane del Novecento. Gli attori, attraverso i brani letterari, testimonieranno le pagine drammatiche dei lager nazisti e delle foibe istriane, i volti, le vite spezzate ma anche quelle che si sono ritrovate, la forza della solidarietà tra uomini e donne e la cupa e folle violenza degli uomini al potere e degli eserciti. A cura di L’Ecole d’Ognop – Milano. L’evento si terrà presso la sala conferenze di via Lambruschini, venerdì 2 febbraio alle 21 (ingresso libero – gradita prenotazione al numero 0331/309196; mail biblioteca [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it).

