'Dancing Stars': giovani ballerini in auditorium

Tutti sul palco. E si balla. La magia della danza alla conquista dell’auditorium Paccagnini di Castano. E protagonisti stavolta sono stati i più giovani. "Come dice il titolo, 'Dancing Stars Juniors', l'appuntamento è stato dedicato proprio ai bambini dai 6 ai 13 - spiega il direttore artistico Alessio Cattaneo - Si è trattato di un concorso di danza, che ha richiamato davvero tante persone". Quando le emozioni, alla fine, si mischiano con la passione, l’impegno e il coinvolgimento, per regalare uno spettacolo davvero unico ed eccezionale. Perché la danza, appunto, è proprio questo: un mondo speciale, capace di conquistare piccoli e grandi. "E' stato qualcosa di bello e speciale, perché ha permesso ai partecipanti di sognare e, contemporaneamente, ha fatto vedere al pubblico come il talento ci sia già dalla tenera età - conclude Cattaneo - La danza è poesia e magia. La danza appassiona, scalda i cuori e regala momenti come questo".

EMOZIONI IN DANZA: GIOVANI BALLERINI IN AUDITORIUM



