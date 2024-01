A guardare l'universo...

"Con il naso e gli occhi all'insù"... Ma stavolta non è solo un modo di dire. Già, perché con 'Antares Legnano' ecco che gli sguardi saranno appunto rivolti verso l'alto.

"Con il naso e gli occhi all'insù"... Ma stavolta non è solo un modo di dire. Già, perché con l'associazione 'Antares Legnano' ecco che gli sguardi saranno appunto rivolti verso l'alto. Pronti, infatti, a guardare il cielo, le stelle, la luna, il sole e tutto ciò che di particolare e speciale c'è sopra di noi. "Come gruppo promuoviamo una serie di attività e iniziative, appunto legate al mondo dell’astronomia, così da far conoscere le bellezze dell’universo - racconta Franco Rama - Più nello specifico, ad esempio, organizziamo da una parte conferenze in città e anche nel territorio attorno (e non solo), dall’altra, invece, gestiamo l’osservatorio astronomico di Legnano, che viene aperto al pubblico una volta al mese per ammirare la luna, i pianeti e gli oggetti luminosi”. Un mondo, insomma, davvero speciale e unico, che regala emozioni indescrivibili. “Il fascino è certamente il trovarsi sotto un cielo stellato e riuscire a contare tutti quei corpi celesti che ci appaiono davanti - continua Rama - Dalla città ne scorgiamo una sessantina, mentre dal deserto possiamo arrivare addirittura a 6 mila. E, in modo particolare, la visione della Via Lattea, è qualcosa di spettacolare. Senza dimenticare, inoltre, le eclissi totali di sole: un’emozione tutta da vivere e che, chiunque ne abbia la possibilità, dovrebbe provare. La prossima sarà ad aprile di quest’anno e attraverserà gli Stati Uniti, dall’Oregon fino al Nuovo Messico. Ecco, lo stupore che si prova quando viene buio in pieno giorno, con le stelle ben visibili e l’abbassamento delle temperature, è un evento che non si dimenticherà mai più”. Una passione, quella dell’astronomia, dunque, che non ha età. “Certo - conclude - Tanto è vero che noi siamo astrofili, ossia amanti dell’astronomia, e non astronomi, che sono i professionisti. Per il nostro gruppo, allora, è proprio il piacere di osservare e di riconoscere le cose che sono nel cielo stellato, per poi divulgare e trasmettere queste meraviglie a quanti ne siano interessati”.

CON GLI OCCHI ALL'INSù. A GUARDARE l'UNIVERSO



