Giovani, smartphone e rete. Un rapporto non sempre semplice e certamente foriero di possibili criticità se non correttamente gestito. All'argomento sarà dedicata un'iniziativa organizzata dalla parrocchia Santa Teresa e Istituto Manzoni in programma mercoledì 31 gennaio. Si tratterà, spiegano gli organizzatori, di "una giornata di approfondimento e riflessione sulla criticità della rete e per promuovere un uso virtuoso del mezzo tecnologico". Alle 10, all'auditorium della scuola Media Franco Tosi, si svolgerà un incontro con i ragazzi a cui parteciperanno in qualità di relatori Gianni De Gaudenz e Christian Pilato, professore associato al Politecnico di Milano. Alle 21, al doposcuola Santa Teresa di via Canova, l'attenzione si sposterà anche sui genitori e su quanto possono fare per educare a un corretto uso dei social e delle tecnologie i loro figli.

