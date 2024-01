Concerto e mostra per il Giorno della Memoria

A Robecchetto con Induno, per iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga, in occasione del Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio alle 21, presso la biblioteca comunale “Alda Merini”, in via Novara, si terrà ad ingresso libero il “Concerto per la Pace”.

A Robecchetto con Induno, per iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga, in occasione del Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio alle 21, presso la biblioteca comunale “Alda Merini”, in via Novara, si terrà ad ingresso libero il “Concerto per la Pace”. È un’iniziativa realizzata con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura e che vedrà esibirsi l’Orchestra Ex Novo, diretta da Chiara Pavan e Benedetta Ballardini e con la voce narrante di Celeste Moia.

"Nel Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto di matrice nazifascita, vogliamo porre con forza l’attenzione sulla parola “Pace” – afferma il sindaco Giorgio Braga - In questo tempo in cui si accendono di nuovo gravi e sanguinosi conflitti in ogni parte del mondo a scapito dei più fragili e indifesi, ognuno è chiamato a fare la propria parte per chiedere una risoluzione non violenta delle problematiche, al fine di non commettere più gli errori del passato e lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore fondato sui principi di democrazia, giustizia e libertà».

In apertura del concerto, sarà anche inaugurata la mostra “Qualcosa ancora di noi” di Alessandra Ceriani che racconta attraverso i suoi dipinti la storia di vite dedicate all'impegno contro la guerra e la violenza. L’esposizione sarà visitabile anche nei giorni seguenti, negli orari di apertura della struttura di via Novara.

