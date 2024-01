LIUC: open day e TOLC

Un'eccellenza del nostro territorio, un luogo di prima importanza per l'AltoMilanese: la LIUC apre le sue porte ai futuri studenti. Nelle prossime settimane sono anche in programma i test di ammissione.

Open Day per le lauree Triennali venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 15.00. L’appuntamento, in modalità ibrida, consente agli studenti di avere informazioni sui corsi di laurea di Economia e Management e Ingegneria Gestionale, sulle numerose opportunità e sui servizi garantiti dalla LIUC. È, inoltre, un’occasione importante per un primo contatto diretto con i Docenti e per avere tutti gli approfondimenti possibili sul piano di studi. I Docenti in cattedra, Luigi Vena per Economia e Andrea Urbinati per Ingegneria, saranno affiancati dalle testimonianze di due studenti LIUC Sarah Zaffaroni e Vincenzo Fava.

Mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 14.30 è in programma la seconda sessione del test di ammissione al Corso di Laurea in Economia e Management. Il test è obbligatorio per tutti gli studenti e si svolgerà da remoto. Logica, comprensione del testo, elementi di matematica di base, cultura generale e attualità sono le conoscenze richieste durante il test. La prova comprende 60 domande a risposta multipla e ha una durata di 75 minuti. Dopo la pubblicazione degli esiti, gli studenti in possesso del requisito d’ammissione potranno pre-immatricolarsi.

Il test di ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale è obbligatorio per tutti gli studenti e può essere sostenuto in una delle date indicate sul sito CISIA. Si tratta del test TOLC-I erogato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). La prova si articola in 5 sezioni: matematica, logica, scienze, comprensione verbale e conoscenza della lingua inglese.

Le prove di ammissione possono essere sostenute dagli studenti iscritti agli ultimi due anni delle Scuole Superiori.

