LIUC inaugura il laboratorio di educazione finanziaria

"Il Fintech lab si inserisce in un più ampio disegno di dotazione di infrastrutture di ricerca per i nostri studenti e i nostri docenti”, dichiara il Rettore Anna Gervasoni.

Anche LIUC partecipa oggi, 20 marzo 2025, a “Università svelate”, la Giornata nazionale delle Università, promossa dalla Conferenza dei Rettori (CRUI), quest’anno in collaborazione con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Un’occasione di incontro con famiglie, studenti e cittadinanza per mostrare il ruolo attivo e propulsivo delle Università nello sviluppo dei territori e del Paese. Un momento per riflettere sull’importanza della collaborazione tra Atenei, amministrazioni comunali e società civile e per rilanciare l’impegno di Università ed Enti locali nella promozione della coesione sociale.

“Università svelate 2025” ha ricevuto il plauso e la Medaglia del Presidente della Repubblica.

LIUC vi aderisce inaugurando il nuovo laboratorio FinTech Lab all’interno della biblioteca universitaria “Mario Rostoni”. Si tratta di un laboratorio di educazione finanziaria con 12 postazioni collegate alle banche dati Bloomberg, società globale che fornisce informazioni finanziarie, software, dati e notizie utilizzati principalmente da professionisti del settore finanziario, come banche, investitori, gestori di fondi e trader.

Una risorsa preziosa, con milioni di bilanci aziendali, rapporti di settore, analisi di aziende, serie storiche di titoli, azioni, obbligazioni, commodities, strumenti derivati, indici da tutte le Borse al mondo.

Il nuovo laboratorio copre le esigenze di studio e di ricerca di una molteplicità di discipline e diventa una realtà utile non solo per gli studenti LIUC, ma anche per la crescita del territorio, in continuità con i percorsi di educazione finanziaria già avviati da LIUC.

“Il Fintech lab si inserisce in un più ampio disegno di dotazione di infrastrutture di ricerca per i nostri studenti e i nostri docenti”, dichiara il Rettore Anna Gervasoni. Che aggiunge: “L'area finanziaria si arricchisce da quest'anno di un master universitario in fintech e pagamenti digitali che partirà ad ottobre e che sperimenterà nuove modalità didattiche anche grazie a questi lab”.

Commenta Laura Ballestra, Direttrice della Biblioteca: “L'Università investe per estendere la possibilità di accesso e utilizzo di informazioni digitali autorevoli per ricercatori, docenti e studenti. La disponibilità di un intero laboratorio dedicato al FinTech consentirà una migliore esperienza nell'utilizzo del terminale Bloomberg”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!