Cerimonia di chiusura Busto 'Città dello Sport'

Sabato 27 gennaio alle 18 al teatro Sociale andrà in scena la cerimonia di chiusura dell’anno che Busto Arsizio, grazie al titolo di “Città Europea dello Sport 2023", ha dedicato allo sport. Come osserva l’assessore allo Sport Maurizio Artusa, “Sarà la degna conclusione di un 2023 in cui lo sport è stato celebrato a tutti i livelli, con un percorso entusiasmante che ha visto l'organizzazione di ben 104 iniziative, eventi e manifestazioni sportive. Sarà anche il momento per ringraziare le società sportive e tutti i volontari per l’impegno con cui continuano ad operare per far crescere lo sport cittadino e per ribadire la necessità che lo sport e i suoi valori continuino ad avere l’importanza che meritano per il benessere di tutti”. La cerimonia prevederà momenti di spettacolo, con esibizioni canore e coreografie, oltre a spazi di cultura sportiva con la partecipazione di ospiti speciali, tra cui l’ex calciatore, bandiera dell’Inter, Evaristo Beccalossi, e numerosi campioni del territorio, tra cui la capitana della UYBA, Giuditta Lualdi. Tra i protagonisti, alcuni pugili che hanno fatto la storia della boxe, Patrizio Oliva, Loris Stecca, Francesco Damiani, ambassadors del torneo mondiale di pugilato valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 in programma a Busto Arsizio dal 29 febbraio al 12 marzo all’ E- Work Arena.

