La Vigezzina-Centovalli sul 'The Guardian'

La Vigezzina-Centovalli è il “treno del mese” sull'edizione online del quotidiano britannico The Guardian.

Una nuova vetrina internazionale per la Ferrovia Vigezzina-Centovalli: nel cuore delle celebrazioni che ricordano la storia centenaria della linea che collega quotidianamente Italia e Svizzera lungo la Val Vigezzo e le Centovalli, arriva una nuova, prestigiosissima vetrina mediatica su uno dei quotidiani online più seguiti e autorevoli, il britannico The Guardian. L'articolo è disponibile a questo link: https://www.theguardian.com/travel/2024/jan/16/rail-route-of-the-month-a.... Il viaggio raccontato da Nicky Gardner parte da Domodossola, dove invece di proseguire verso il Vallese, con i treni più rapidi che collegano il capoluogo ossolano a Briga, la giornalista sostiene che chi non ha fretta può fare molto meglio svoltando a destra da Domodossola, poi puntando verso est lungo le colline per trovare una bellissima strada secondaria verso la Svizzera utilizzando una ferrovia rurale transfrontaliera.

Prosegue l'articolo. Ci sono viste mozzafiato sulle Alpi Pennine alle spalle di Domodossola, ma le vere stelle del paesaggio sono più a portata di mano: uno splendido mix di boschi di querce e castagni intervallati da ruscelli di montagna e scorci fugaci di belle ville. […] è un viaggio con precipizi mozzafiato, burroni spettacolari e alcuni ponti avventurosi sulle miriadi di valli laterali che hanno ispirato il nome Centovalli.

Nel lungo reportage si definisce il percorso tra Domodossola e Locarno uno straordinario itinerario di montagna e ancora il viaggio lento nella sua forma migliore: definizioni che racchiudono al meglio la vera essenza di questo tragitto scelto ogni anno da centinaia di migliaia di viaggiatori. Si toccano poi varie località, da Creggio e Trontano al “villaggio fantasma” di Marone, da Santa Maria Maggiore a Re, con il suo spettacolare Santuario, fino ai paesaggi delle Centovalli.

