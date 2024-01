Santa Messa per la Polizia locale. In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono appunto dei Vigili urbani, una celebrazione nella chiesa parrocchiale di Vanzaghello.

Santa Messa per la Polizia locale. In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono appunto dei Vigili urbani, il Comune di Vanzaghello e la Parrocchia, assieme a Castano, Magnago, Nosate, Robecchetto e Turbigo, hanno organizzato una celebrazione nella chiesa parrocchiale vanzaghellese. La funzione è in calendario domenica 21 gennaio, alle 18 e vedrà la presenza dei sindaci e dei diversi comandi del territorio.

