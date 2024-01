Rifiiuti 'online'

Affinché le informazioni inerenti alla raccolta rifiuti possano essere facilmente raggiungibili e rimanere sempre a disposizione, è stata appositamente creata sul sito del Comune di Magnago e Bienate una sottosezione 'Raccolta Rifiuti' in maggior evidenza nell'area tematica 'Ambiente e Territorio'. All'interno è possibile recuperare le informazioni sulla raccolta, le agevolazioni e le varie campagne informative pubblicate.

