'BGPA' presenta il candidato

Tempo di presentazioni, in vista delle elezioni amministrative di quest'anno. La lista civica 'Busto Garolfo Paese Amico' ufficializzerà il suo candidato sindaco.

Tempo di presentazioni a Busto Garolfo. E tempo di dare ufficialmente inizio alla campagna elettorale, in vista delle Amministrative di quest'anno. Sabato 13 gennaio, alle 11, al circolo cooperativo San Giuseppe di via Buonarroti, infatti, 'Busto Garolfo Paese Amico', il gruppo civico che da 10 anni guida il paese, ufficializzerà il suo candidato sindaco, colui che è stato individuato quale successore dell'attuale primo cittadino Susanna Biondi. "I primi dieci anni della nostra amministrazione stanno ormai giungendo al termine - scrivono - É stato un percorso che, pur tra fatiche e preoccupazioni, ci ha donato grandi soddisfazioni, grazie a opere e progetti che abbiamo potuto realizzare andando incontro ai bisogni della nostra comunità. Tutto questo è stato possibile grazie ad un gruppo di persone che condivide pensieri, valori e impegno costante per costruire il bene comune. E ora siamo pronti a proseguire questo cammino".

