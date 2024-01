"La biblioteca regina Margherita, eccellenza"

L'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha visitato la biblioteca regina Margherita di Monza.

L'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha visitato la biblioteca regina Margherita di Monza. La struttura, fondata nel 1928, conta oltre 80mila titoli, tra opere in Braille, formati digitali e testi con caratteri ingranditi. Un patrimonio di opere che consente a migliaia di non vedenti e ipovedenti di leggere, informarsi, istruirsi, studiare e anche suonare. Sono oltre 2000, infatti, gli studenti di tutta Italia che si avvalgono del materiale prodotto a Monza. Qui, ha dichiarato l'esponente della Giunta, "ho conosciuto validi professionisti al servizio dell'inclusione e dell'autonomia come Gianluca Casalino, pianista concertista professionista non vedente che è in grado di svolgere un lavoro unico: la riscrittura in Braille degli spartiti musicali. Regione Lombardia - ha affermato l'assessore Lucchini - intende garantire supporto e attenzione a questa straordinaria realtà, un vero presidio di cultura che ogni anno stampa oltre 60mila pubblicazioni in tutta Italia".

