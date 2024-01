Bareggio avrà una terza casa dell’acqua. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Linda Colombo ha chiesto e ottenuto un nuovo impianto dopo quelli già funzionanti in via Sant’Anna e in via San Sebastiano.

Bareggio avrà una terza casa dell’acqua. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Linda Colombo ha chiesto e ottenuto un nuovo impianto dopo quelli già funzionanti in via Sant’Anna e in via San Sebastiano. Nei giorni scorsi, in Municipio, è arrivata la risposta positiva del Gruppo Cap, che ha specificato che l’installazione avverrà nel 2025: “Sono molto soddisfatta e ringrazio Cap per avere accolto favorevolmente la nostra istanza – dichiara il sindaco Linda Colombo - Per quanto riguarda la collocazione, proporremo la Brughiera viste anche le richieste giunte da alcuni residenti. Ora, nelle prossime settimane, verrà fatto un sopralluogo da parte dei tecnici per confermare la fattibilità della sede da noi proposta”

