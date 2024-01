L'Arcivescovo nelle Parrocchie dell'Oltresempione

Nel contesto della visita pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini nelle Parrocchie del Decanato dei Legnano, le comunità parrocchiali dell’Oltresempione si apprestano ad accoglierlo sabato 20 e domenica 21 gennaio. Molte le occasioni di preghiera e di incontro comunitario, anche personale, con l’Arcivescovo. Prime a salutarlo saranno le famiglie dei ragazzi delle elementari delle quattro parrocchie presso la chiesa del Ss. Redentore. Dopo la Messa del sabato seguirà un momento conviviale presso l’oratorio di Legnanello dove mons. Mario Delpini sarà lieto di scambiare una parola in particolare con i gruppi di spiritualità famigliare e con le giovani coppie. La serata si concluderà con l’incontro con i consigli pastorali e le comunicazioni più importanti del vescovo circa la vita nelle Parrocchie. La domenica saranno coinvolte le altre tre comunità: S. Teresa del Gesù Bambino con la messa e il pranzo per gli operatori della Caritas, i S. Magi nel pomeriggio con la preghiera con i bambini delle tre scuole dell’Infanzia e con i nonni, S. Pietro con l’incontro di medie, adolescenti e giovani e la messa conclusiva. "Prepariamo il cuore a questo incontro storico con il nostro pastore Mario e invitiamo tutta la cittadinanza a condividere la nostra gioia".

