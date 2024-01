Il Campaccio su Sky

Niente più Rai. Chi vorrà seguirsi il Campaccio numero 67 in programma sabato 6 gennaio comodamente in televisione dovrà sintonizzarsi su Sky Sport. E all'ex sindaco e ora vice Walter Cecchin il cambio di programma non è andato proprio giù.

Niente più Rai. Chi vorrà seguirsi il Campaccio numero 67 in programma sabato 6 gennaio comodamente in televisione dovrà sintonizzarsi su Sky Sport. E all'ex sindaco e ora vice Walter Cecchin il cambio di programma non è andato proprio giù. Il suo ragionamento suona all'incirca così: ma come, per un anno San Giorgio su Legnano ha l'occasione di assurgere alla ribalta nazionale e internazionale con una corsa storica e l'emittente di stato fa spallucce? "Sapere il giorno prima di questo cambiamento è fantastico - dice in una nota facendo ricorso all'ironia - la Rai non c'è più perchè pare non interessino questi eventi minori, chiamare minore il Campaccio e tanti altri eventi sportivi dove con passione, tenacia e tanta fatica degli sponsor e dei volontari si creano eventi sportivi di altissimo livello è veramente un peccato". Per vedersi la corsa principale, quindi, le scelte restano due: o recarsi al centro sportivo Angelo Alberti come Cecchin auspicherebbe facessero i suoi concittadini o sintonizzarsi su Sky Sports. E la Rai? Sarà, forse, per un'altra volta. Per quando un evento che attira campioni da tutto il mondo ogni anno sarà (forse) finalmente guardato e considerato per la storia di cui è portatore.

